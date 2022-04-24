  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'yi hedef gösteren bazı gazetecileri eleştirdi. 
Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'yi hedef gösteren bazı gazetecileri eleştirdi. 

Arıklı, “Hem müdahaleden yakınacak, şikayet edecek, sürekli Ankara’yı suçlayacaksınız,  hem de böylesine uyduruk bir haber yaparak ısrarla Ankara’yı işin içine çekmeye çalışacaksınız. Sonrada Basın Etik Kurallarından, ifade özgürlüğünden bahsedecek, "Kim" diye sorulduğunda "haber kaynağının gizliliğinden" dem vuracaksınız...” ifadelerini kullandı. 
Arıklı’nın yazılı açıklamasının satır başları şu şekilde: 
Yapmayın Allah aşkına. Ankara da görüştüğümüz Sayın Fuat Oktay;  "Bizi kendi iç politik mücadalenize, siyasi kavgalarınıza alet etmeyin. Biz şahıslara değil icraata bakarız"  dediği halde,  siz ısrarla Ankara’yı bu duruma müdahil göstermek istiyorsunuz...
Esasen sizler Ankara’nın bu gibi durumlarda buraya müdahil olmasını çok istiyorsunuz, farkındayız. Müdahale etsin ki siz azgın muhalefetinize devam edip Ankara’yı yerden yere vurasınız. KKTC’ nin bir alt yönetim olduğu iddianıza kaynak gösteresiniz...
Bak bir kez daha heceleyerek anlatıyorum; AN-KA-RA BU DU-RU-MA KA-RIŞ-MI-YOR... Kapiş...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den toz uyarısı!24 Nisan 2022 Pazar 13:32
  • Barçın: FİF'i Sıfırlasanız da Güney Bizden Ucuz Olacak24 Nisan 2022 Pazar 13:14
  • 3 Farklı Bölgede Yangın Çıktı24 Nisan 2022 Pazar 12:31
  • 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı24 Nisan 2022 Pazar 12:25
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti24 Nisan 2022 Pazar 12:18
  • Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem24 Nisan 2022 Pazar 11:26
  • Akpınar'dan olası iktidar otaklarına uyarı24 Nisan 2022 Pazar 11:00
  • Töre, Basın Konseyi'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı24 Nisan 2022 Pazar 10:44
  • Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler için Taziye Mesajı Yayımladı24 Nisan 2022 Pazar 10:38
  • KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı24 Nisan 2022 Pazar 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti