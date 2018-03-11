Arıklı: “Ankara'ya çağrıldırlar, ayar alıp döndüler”

Arıklı YDP'nin 2 milletvekili ile Meclis'te temsil edilmesini bazı siyasi partilerin ve yetkililerin bir türlü hazmedemediğini söyledi...

Yeniden Doğuş Partisi Değirmenlik Örgüt Binası dün akşam düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende bir konuşma yapan YDP Genel Başkan yardımcısı Turan Büyükyılmaz, YDP ninyıl sonuna kadar Ada çapında örgütlenmesini bitireceğini ve 10.000 üye yapmayı hedeflediğini söyledi. Büyükyılmaz; “YDP saman alevi değildir.

YDP kor alevini köklerinde saklayan bir partidir. 1981’de Türk Birliği Partisi ile başlayan ve 1984 te Yeni Doğuş Partisi ile devam eden bir siyasi geleneğin varisidir. Köklerimizden aldığımız güçle hergeçen gün büyüyoruz” dedi.

Törende konuşan Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ünal Bay ise; “Çocuklarımıza vereceğimiz bir hesap var. Onlara mutlu, huzurlu ve refah içinde bir Kıbrıs bırakmak için yola çıktık. Bugün 2 Milletvekili ile Meclisteyiz. Yarın o koltukları doldurup tek başımıza iktidar olacağız” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada YDP nin 2 Milletvekili ile Mecliste temsil edilmesini bazı siyasi partilerin ve yetkililerin bir türlü hazmedemediğini söyleyerek; “Adımızı bile anmaktan çekiniyorlar. Sorunları, adaletsizlikleri, haksızlık ve hırsızlıkları dile getirdiğimizde bize ayar vermeye kalkışıyorlar. Küçük dağları ben yarattım havasına girip bize ayar vermeye kalkışanlar, Ankara’ya çağrıldılar ayar alıp döndüler. Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmeyi ballandıra ballandıra anlatanların Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeden bir satır bile bahsetmemeleri ilginç değil mi? Belli ki 45 dakikalık görüşmede ayar alıp döndüler” dedi.

“Bizi Meclise hangi görevle gönderdiğinizin şuurundayız. Bunun gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” diyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “18 Mart tarihinde Kurultayımızı yapıp, kadrolarımızı yeni takviyelerle güçlendireceğiz. Yerel Seçimlerden en güçlü şekilde çıkmak için çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Allah utandırmasın”.