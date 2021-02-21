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Arıklı Anket Şirketini Türkiye'de Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edecek!

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Arıklı Anket Şirketini Türkiye'de Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edecek!
Arıklı Anket Şirketini Türkiye'de Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edecek!

İşte açıklama;

Hafta içi Türkiye'ye gidip Global Araştırma Şirketi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup şikayetçi olacağım.

Bilindiği gibi hem Türkiye'de hem de KKTC de Kişisel Verileri izinsiz paylaşmak ve kullanmak hapislik gerektiren bir suçtur.

Bu şikayeti yaptığımızda Global Araştırma Şirketi hem sponsorunu açıklamak hem de Partimizin üye listesini ve telefon numaralarını kimden aldığını da açıklamak zorunda kalacak...

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