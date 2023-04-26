YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi, "Anlamsız bir seçim yapıyoruz." dedi.

Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katılarak, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi.

Erhan Arıklı, “Anlamsız bir seçim yapıyoruz. Bir milletvekilliği için ada genelinde seçim yapmak çok manasız ve absürt... Bu anlamsız seçim bize yaklaşık 30 milyon TL’ye patlayacak. Belki bu 30 milyon TL ile bir veya iki tane okul yapabilirdik. Bir ay bile olsa seçim yasakları dolayısıyla icraatlar da aksayacak” ifadelerini kullandı.