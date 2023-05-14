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Arıklı: Annelerimiz İyi ki Var

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Arıklı: Annelerimiz İyi ki Var
Arıklı: Annelerimiz İyi ki Var

ARIKLI: ANNELERİMİZ İYİ Kİ VAR

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Arıklı’nın mesajı söyle:

“Bugün, hayatlarını çocuklarına adayan, karşılıksız sevgi ile sabır ile bizleri iyi birer birey olarak yetiştirmek için uğraşıp didinen annelerimizin günü. Bugün annelerimizin karşılığı olmayan varlıkları için teşekkür etme günü. İyi ki varsınız. Anneler Günü, yakın geçmişte yaşanan deprem nedeniyle Kıbrıs Türkü tarafından farklı kutlanacaktır. Bir yandan müteşekkir olurken, diğer yandan depremde kaybettiğimiz annelerimizin özlemini, yavrusunu kaybeden annelerimizin acısını bugün daha derinden hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yas tutanlara sabır diliyorum.”

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