Arıklı: "Antalya'dan 1 TL'ye aldıkları domatesi burada 12 TL'ye satıyorlar"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak, hayat pahalılığa ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

“DENETİME KARIŞAMADIĞIMI FARK ETTİM”

Hayat pahalılığının her geçen gün artması ve market reyon fiyatlarındaki astronomik rakamların denetlenmesiyle ilgili Arıklı, “Göreve ilk geldiğimde, ‘asgari ücreti ne kadar arttırırsak arttıralım, yeterli olmayacak, bu nedenle piyasayı ucuzlatmalıyım’ demiştim. Bu konuda samimi bir şekilde çalışmaya başladım ama daha sonra denetime karışamadığımı fark ettim” dedi.

“ETİKET TÜZÜĞÜ YILLARDIR KOMİTEDE BEKLİYOR”

Etiket Tüzüğü ile Hal Yasası’nın Meclis’ten geçemediğini, bu nedenle pahalılıkla mücadele edilemediğini söyleyen Arıklı, “Özellikle etiket tüzüğü yıllardır bekliyor. Biz YDP olarak Komite’de temsil edilmiyoruz. Bu nedenle tüzük Komite’den geçemiyor” şeklinde konuştu.

“ORTAKLARIM ETİKET TÜZÜĞÜNE İTİRAZ ETTİ, AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Etiket tüzüğü sayesinde, örneğin domatesin alım fiyatının da marketin koyduğu gider ve kar miktarının da ürün üzerindeki etikette yazacağını ve vatandaşın şeffaf bir şekilde görebileceğini söyleyen Arıklı, “Ortaklarım buna itiraz etti. UBP, bunun serbest piyasa ekonomisine aykırı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

“KARIŞAMIYORUM”

Domates örneği üzerinden devam eden Arıklı, “Tarım Bakanlığı, domates ithal iznini belli kişilere veriyor. Onlar da örneğin Antalya’dan 1 TL’ye domatesi alıyor, buraya getirip 12 TL’den satıyor. Benim gidip ‘kaça aldın, kaçtan satıyorsun’ diye sorabilmem lazım. Ama karışamıyorum” dedi.

“MEYVE – SEBZE TÜREVİNİN DENETİMİ TARIM BAKANLIĞI’NDA, TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN DENETİMİ İSE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA”

Sadece gıda maddelerinin denetim yetkisinin Ticaret Dairesi’nde olduğunu söyleyen Arıklı, “Sebze – meyve türevi maddelerin denetimi, Tarım Bakanlığı’nın elinde. Temizlik, hijyen gibi ürünlerin denetimi ise Sağlık Bakanlığı’nda. Bize bağlı olan şeker, tuz gibi ürünlerin fiyatları zaten ucuz. Türkiye ile hemen hemen aynı. Denetim yetkisi tamamen bize verilmeli” şeklinde konuştu.

Arıklı, “denetim noktasının böyle olduğunu bakan olmadan önce bilmiyordum” itirafında da bulundu.