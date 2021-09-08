Arıklı: Antlaşma Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kendi sosyal medya hesabından duyurdu:

ŞİMDİ ÜRETME VAKTİ...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile imzaladığımız iki ülke arasındaki ticarete ilişkin milletlerarası andlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece KKTC nin ticarette önü açılmıştır. Bu anlaşma ile artık ürettiğimiz her şeyi Türkiyeye ve Türkiyenin anlaşma yaptığı 3. ülkelere rahatlıkla satabileceğiz...

Haydi Kıbrısım, şimdi planlı üretim vakti.