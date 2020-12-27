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Arıklı; “Asiltürk partideki görevlerine devam edecek”

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Yeniden Doğuş Partisinden yapılan açıklamada Genel Başkan Prof.Dr Erhan Arıklı’nın  Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Suphi Asiltürk’ün istifasını kabul etmediği ve parti içindeki görevlerine devam edeceği bildirildi.
Arıklı; “Asiltürk partideki görevlerine devam edecek”

Yeniden Doğuş Partisinden yapılan açıklamada Genel Başkan Prof.Dr Erhan Arıklı’nın  Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Suphi Asiltürk’ün istifasını kabul etmediği ve parti içindeki görevlerine devam edeceği bildirildi.

Arıklı, parti MYK üyesi  ve CMR Şirketler Grubu Direktörü Asiltürk’ün parti için çok önemli bir değer olduğunu ve hedefe ulaşmak için birlik içerisinde omuz omuza mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Genel Başkan Arıklı “Biz büyük bir aileyiz”her aile içerisinde olduğu gibi partimiz içerisinde de fikir ayrılıklarının olması çok doğaldır, buda demokrasinin bir gereğidir diyerek bunun kesinlikle küskünlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

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