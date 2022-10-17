Arıklı: “Aylar öncesinde pazarlık yapıldı”

Arıklı, bu pazarlığın aylar öncesinde yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sizler de biliyorsunuz, koalisyon pazarlıkları sıkı sıkıya yapılır, kıran kırana yapılır. DP'ye serbest bölge ve serbest liman düşmüştü o pazarlıklar sırasında siz de bunu eleştirmiştiniz. Biz o zaman koalisyon protokolünü hazırlarken, iki alternatifli hazırlamıştık. Netice itibariyle günün sonunda serbest limanın yerinde kalması hukuken uygun görüldü ve bu sefer B planı uygulamaya konuldu, bu kapsamda iki banka DP'e geçti. Bu o zamandan konuşulmuştu. Bu durumu Sayın Özersay'da eleştirdi ama bu aylar öncesinde yapılmış bir pazarlıktı"