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Arıklı: "Aylarca hatta yıllarca süren ve davul zurna ile ilan edilen Emirname mi olur? "

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Yeniden Doğuş Partisi örgütlenme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeniboğaziçi örgütünden sonra Dörtyol örgütü de kuruldu.
Arıklı: "Aylarca hatta yıllarca süren ve davul zurna ile ilan edilen Emirname mi olur? "

Dörtyol Örgüt binasında gerçekleşen toplantı öncesinde geleneksel kahvaltı yapıldı. Örgüt seçimi öncesi konuşan İlçe Başkanı Mehdi Uysal, 31 Mart 2019 tarihine kadar söz verdiği gibi Mağusa’da üye sayısını 2000’e çıkaracaklarını örgütlenme çalışmalarını büyük ölçüde bitireceklerini söyledi.

Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada YDP nin iktidarına kadar tatil yapmanın kendilerine haram olduğunu söyleyerek, “Dipkarpaz’da bir fakir açsa, Yeşilırmakta bir genç mazbata mağduru ise, Mağusalı Emirname kumpası ile karşı karşıya ise YDP susabilir mi?” diye sordu.

Örgüt seçiminden sonra konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Emirname taslağı hakkında bilgi vererek “Bu Emirname bir vizyonun değil bir misyonun eseridir. Bu misyon, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapma misyonudur. 14 yıl önce çıkarılan Karpaz Emirnamesinin bölge halkını nasıl yoksullaştırdığını gidin yerinde görün. Yıllarca bekleyen Emirnameler orada dururken bize 2019 yılı sonunda bu Emirname kalkacak diyorlar. Sizin neyinize inanalım?” diyerek bölge halkını tepki göstermeye davet etti. Arıklı yapılması gereken şeyin bir an evvel bölge imar planı ve imar yasaları hazırlamak olduğunu söyleyerek; “2016 yılında çalışmaları başlayan Emirname bazı müteahhitlere fırsat yarattı. Adamlar binlerce dönüm arazi kapattı ve buralara onbinlerce konut için inşaat ruhsatları aldılar. Aylarca hatta yıllarca süren ve davul zurna ile ilan edilen Emirname mi olur? dedi.

Yapılan seçimde Dörtyol Örgüt Başkanlığına Fatih Öztürk seçilirken yönetime seçilen isimler ise şunlar; Arif Zeren, Halil Taş, Bilal Nergiz, Fatih Karaoğlan, Hassari Ödemiş, İsa Fidan seçildi. Gençlik kollarına Muhammet Alp Hayta, Kadın Kollarına ise Dilek Yiğen, Elif Taş, Fatma Kurtay ve Nesibe Misel seçildi.

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