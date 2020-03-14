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Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi

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Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi
Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanlığında yaptığımız toplantıda muhalefet olarak Sayın Başbakana sokağa çıkma yasağı dahil gereken her türlü tedbiri almalarını, Muhalefet olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledik. 
Maalesef Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi. 
Bundan sonra sorumluluk tamamen Hükümetindir. VİRÜSÜN YAYILMASININ BÜTÜN SORUMLULUĞU DA BAKANLAR KURULUNDADIR..."

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