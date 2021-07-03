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Arıklı: "Baskın Seçime" hazırlıklı olun!

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bugün katıldığı Gazi Mağusa İlçe Kahvaltısında Teşkilat Başkanları ile bir arayageldi ve önemli mesajlar verdi.
Arıklı: "Baskın Seçime" hazırlıklı olun!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bugün katıldığı Gazi Mağusa İlçe Kahvaltısında Teşkilat Başkanları ile bir araya
geldi ve önemli mesajlar verdi.

Arıklı; Ekim ayında Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak Erken değil baskın seçim kaçınılmaz olur. YDP aylardan beri sahada. Seçime en hazır parti. Ama yetmez. Safları sıklaştırıp üyelerimize süratle ulaşmalıyız.
Bunun için her hafta en az 7 bölgeyi ziyaret programı yapmalı ve sahada varlığımızı göstermeliyiz dedi.

Arıklı YDP nin şu anda üye sayısı açısından en büyük ikinci Partisi olduğunu da belirterek "Bu yetmez. Yıl
sonuna kadar üye sayısında birinciliği almamız lazım".dedi.

Arıklı 6 aylık bu Hükümetin zorluklar içinde icraat yapmaya çalıştığını, bu zorlukları gören muhalefetin ise
sorumluluktan kaçtığını, şimdide uzaktan gazel okuduğunu söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" 
Kardeşim ben Aralık ayında dördünüze Hükümeti kurun, YDP olarak hiç bir karşılık istemeden Hükümetinize
dışardan tam destek vereceğiz demedim mi? Korktunuz. Kaçtınız şimdi uzaktan gazel okuyorsunuz. Bu halk
size korkaklığınızın hesabını sormayacak mı?"...dedi

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