Arıklı: Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektiriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat veriyorum….

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından “Maliye Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya Cevap“ başlıklı haberi paylaşarak bir göndermede bulundu.

Erhan Arıklı, Maliye Bakanlığı’nın haklı olduğunu belirterek başta Maliye Bakanlığı olmak üzere borcunu ödemeyen tüm kamu kuruluşlarının elektriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat vereceğini söyledi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

Maliye Bakanlığı haklı. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektiriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat veriyorum….