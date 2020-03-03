Arıklı: Bedelli askerliğin önünü açmalıyız

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

Sırasıyla YDP Milletvekili Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit ve UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşma yaptığı genel kurulda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirileri yanıtladı.

Konuşmalar ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi, 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Mukaveleli Uzman Askerlerin Sorunları” konulu konuşmasının başında Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışı seyahatlerine eleştirilerde bulundu. Arıklı, “Başbakana birilerinin ülkede politika yapması gerektiğini hatırlatmasında fayda var” dedi.

Profesyonel askerliğin ülkede hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Türkiye’nin bu yönde çalışmalar yaptığını ve gençlere alternatifler sunulduğunu belirtti. Arıklı, Türkiye’deki örneklerle ilgili bilgi verdi. “Bedelli askerliğin önünü açmalıyız” diyen Arıklı, yeni bir askerlik sistemi uygulanabileceğini belirtti.

Mukaveleli askerlerin sıkışık ve kötü durumda olduklarını, sorunlarını anlatamadıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını söyleyen Arıklı, önceki dönemde GKK Komutanına sorunları anlattığını ve yanıt aldığını belirtti.

Arıklı, kıdem konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını ifade ederek, kadınlarda 40, erkeklerde 45 yaştan itibaren sivile geçiş yapıldığını, madden ve manen kayıplar yaşadıklarını kaydetti.

Erhan Arıklı, barem artışları, lojman ve Güven Yapı Koop başvuruları konusunda da sıkıntı yaşandığını belirtti.

Siyasi otoritenin çözmesi gereken konular bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Barem ve kıdem konularını halletmemiz gerekiyor ki profesyonel askerliğe geçiş için adımlar atmaya başlayabilelim. Uzmanlığı cazip hale getirmeli, sorunları çözmeliyiz” dedi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, profesyonel askerliğin değerlendirilebileceğini belirterek, savunmanın hibe bir bütçe olduğuna dikkat çekti.

Oğuz, mukaveleli askerlerle ilgili 2015’te çıkan bir yasayla bazı iyileştirilmeler yapıldığını, sorunların bir nebze çözüldüğünü kaydederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dursun Oğuz, mukaveleli erbaş uzman asker bulunamayacak günlerin gelebileceğini çünkü ücret ve şartlarının cazip olmadığını kaydederek, buna yönelik çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, Güven Yapı Koop ile ilgili statü farklılıklarını giderme yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, askerlikle ilgili Türkiye’de alternatiflerin getirildiğine işaret ederek, ülkede bunların yapılmasının maddi kaynakla mümkün olabileceğini belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Balıkçılıkla İlgili Vermiş Olduğu Doğrudan Gelir Desteği” konusunda konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, balıkçılık yapan Doğrudan Gelir Desteği’nin 331 kişiye verildiğini ancak sosyal sigortasını yatıran kişi sayısının 64 olduğunu söyledi. Hamzoğulları, “64 kişi sosyal sigortasını yatırıyorsa, 260 kişi fazlalığı nasıl buluyorsunuz? Bu para neye dayanarak verildi” diye sordu

Balıkçılıkla evini geçindirmek isteyen kişilerin neler yapması gerektiğini soran Hamzaoğulları, teşviklerin ne zaman ve nasıl verileceğini sordu.

“Bu yanlışlığı kim ne zaman nasıl düzeltecek” diyen Hamzaoğulları, haksız kazancın nereye kadar devam edeceğini sorarak, sadece bir tüzükle bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, destek yasası kapsamına göre 331 kişinin doğrudan gelir desteği alma hakkı bulunduğunu ve yasal olmayan bir durum olmadığını belirtti.

Denizden daha fazla ekonomik değer sağlamak gerektiğini dile getiren Oğuz, eldeki teşvikleri verimli halde kullanmanın önemine işaret etti.

Sınır ve yasaklarla değil, hak edilene göre teşvik verilmesinin önemine değinen Oğuz, yeni bir yasal çalışma yapıldığını kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Eğitimde Neler Oluyor?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Özyiğit, Girne’deki çöken okul inşaatının durumunun ne olduğunu sordu. Özyiğit, “Gerçekten ne olduğunu toplum bilmeli, gizli kalmamalı. Kalıpçı hatası var dendi. Peki ne gibi yatırım uygulandı” dedi.

Öğrenci taşımacılığında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, daha sağlıklı bir sistem kurmak gerektiğini söyledi. Özyiğit, usulsüzlükler bulunduğunu ve ödeme sorunu yaşandığından bir kaos ortamı yaşandığını belirtti.

Özyiğit, ayrıca korona virüse karşı okullarda ne gibi önlemler alındığını sordu.

İran ve Nijerya’dan gelen öğrencilere yönelik ne gibi tedbirler alındığını soran Özyiğit, kayıt kabul sisteminin çalışıp çalışmadığını sordu.

Özyiğit, “Ülkeye bir şekilde girerse çok kolay yayılabileceği bir ortam var. Mutlaka önlem almamız gerekiyor” dedi.

DAÜ’de yaşananlara değinen Özyiğit, partizanlık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Özyiğit, DAK ve DAİ’nin devrine değinen Özyiğit, bu kurumları geri almak için kendi görevleri süresince bir çalışma başlatıldığını ancak daha sonra VYK kararıyla yeni bir sözleşme yapılarak özel Doğa Okullarına devredildiğini belirtti.

Özyiğit, yeni rektör adaylarının sıraya girdiğine işaret ederek, en demokratik yöntemle bir rektör seçilmesi temennisinde bulundu.

Maarif Vakfı okulları konusuna da değinerek, dünyada 27 bin öğrencisi bulunan okulların Türkçe öğretmesiyle ön plana çıktığına işaret eden Özyiğit, “Eğer bize de Türkçe öğretecekse, bu kesinlikle kabul edilebilir değil. Bu kamuflaj ise, esas niyeti de bilmek lazım” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’deki okulun çökmesinin nedenlerine değinerek, raporun gecikmesinin siyasetle ilgili olmadığını, gelecek yıl çocukların o okulda öğrenim göreceğini belirtti.

Taşımacılığın halen ilkel bir şekilde yapılmaya devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl ödeme gecikmesinin, Maliye’den değil de, evrakların tamamlanmamasından kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüsü ile ilgili nisan sonuna kadar yurtdışına ekip gönderilmemesi ve gelecek grupların gelmemesi için genelge yayınlandığından tüm organizasyonların askıya alındığını söyleyen Çavuşoğlu, üniversitelere yönelik de öğrencilerin ülkeden ayrılmaları teşvikinde bulunduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’nın hayır kurumu ilan edildiğine işaret ederek, vakfın özel okul açabilmesi için hukuki bir engel olmadığını ancak her ilçeye açılmasını uygun bulmadıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, bakanlık ve halkın imajını zaafa uğratacak bir adım atmayacaklarını dile getirdi.

DAÜ’deki duruma değinen Çavuşoğlu, rektörün görevden alınmadığını, istifa ettiğine işaret ederek, senatonun, Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarını gündeme getirerek rektör seçimine yönelik durumu yeniden değerlendirebileceğini söyledi.

DAK ve DAİ’nin devrine değinen Çavuşoğlu, devir işleminden haberi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, DAÜ’nün geleceğinde fedakarlıklarla ayakta kalacağını gördüğünü ve alınan kararı saygıyla karşıladığını belirtti.

Çavuşoğlu, Özyiğit döneminde alınan kararın siyasi olduğunu söyledi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre “İdlib’deki Şehitlerimiz ve Kıbrıs’ta Sınır Kapıları” konusunda konuştu.

Şehit düşen tüm Mehmetçiklere rahmet dileyen Töre, kutsal şehitlerin özgürlük ifade ettiğini belirtti. Şehit ve gazileri unutmamak gerektiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının binlerce şehit vererek bugüne geldiğini kaydetti. Töre, “Şehitler verilmeden istiklal korunmaz” dedi.

Töre, terör odaklarının dış ülkelerin desteğiyle beslendiğine işaret ederek, birçok kişinin terör olaylarını hayatını kaybettiğini söyledi.

Teröristlerin Suriye topraklarında beslendiğini belirten Töre, Türkiye’nin bunun önüne geçmek için uzun yıllar bir çok diplomatik girişimde bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Töre, Türkiye’nin hem terörü sonlandırarak kendi güvenliğini sağlamak, hem de milyonlarca insanın Suriye’den Türkiye’ye göç etmesini engellemek için sınır ötesi harekat yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Başka çare yoksa, şehitler ve gazilerin olacağını söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yönlü kapatmasını eleştiren Töre, Rumların sınır kapılarını kapatmak için bahane aradığını söyledi.

Rumların, sınır kapısı kapatacaksa, havaalanı ve limanlarını, koronavirüs görülen Yunanistan’a kapatması gerektiğini söyleyen Töre, kapatılan sınır kapılarının bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.