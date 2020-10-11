Arıklı, bekledikleri oy oranının altında kaldıklarını ve nedenlerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklediğimiz oyun altında kaldık.

Bunun bir çok sebebi var ki, bu sebepleri siz benden daha iyi biliyorsunuz.

Özetlemem gerekirse;

1)YDP nin adayı olarak ben yüzlerce kişi ile birlikte adaylık müracaatını yaptığımız günün ertesi günü başlayan ve 28 gün süren bir karantina uygulaması ile seçim sahasından uzak kaldım.

Yetmedi. Genel Sekreterim ve Seçim Komite Başkanım da bu süre içerisinde Coronaya yakalanıp kampanyadan uzak kaldı veya uzak kalması sağlandı.

Bizim sahada olmadığımız bu kritik dönemde, birileri tabanımızı çok feci şekilde etkilemiştir.

Ben karantinadan çıktığımda, tabanımız üzerine oynanan bu oyunu fark ettim. Yapılacak olan seçimde sonuçların aleyhimize olacağını anlayarak adaylığımı geri çekip çekmemeyi arkadaşlarımla istişare ettim.

Neticede arkadaşlarım adaylıktan çekilmem halinde başka tür dedikoduların çıkarılacağını düşünerek, netice ne olursa olsun adaylığımın devamına karar verdi.

2)Seçmenimizin büyük bir bölümü her yıl olduğu gibi yılda Türkiyeye yaylalara gitmişti. Karantina dolayısı ile bu vatandaşlarımız Kıbrısa gelemediler. Gelenlerin 3600 tanesi ise şu anda karantinada bulunuyorlar. YSK ya yaptığımız müracaatta bu kişilerin Anayasal hakkı olan seçme hakkının engellenemeyeceğini iddia ederek itiraz ettik. En azından bulundukları yerlerde sandık kurulmasını istedik.Red edildi.

Büyük bir bölümü bizim üyemiz olan bu insanlar, oy kullanamadı. Düşük oy almamızın bir sebebi de budur.

3)Seçimin son haftası karantinadan çıktık ama YSK nın pandemi tedbirleri yüzünden seçim kampanyası yürütemedik.

Toplantı yapmak için köy ve mahalle ziyaretleri yapamadık. Broşür dağıtamadık. Gazete,sosyal medya ve bilbord reklamı verecek paramız olmadığı için seçmenimize ulaşamadık.

Bunlar ve bunlara benzeyen sebepler dolayısı ile %6 civarında oy aldık.

Yarın saat 18 de MYK mız toplanıp benim istifamda dahil seçim sonuçlarını değerlendirecek.

Çarşamba günü ise ikinci turda sergileyeceğimiz tavrı değerlendireceğiz.

Daha detaylı bir değerlendirmeyi daha sonra yapacağız.

Herşeye rağmen, bütün tehdit, şantaj ve vaatlere rağmen partisine oy veren, bu süre içerisinde fedakarca çalışan dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.