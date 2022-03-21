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Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi: İpe un sermeye gerek yok

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ses Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu oldu.
Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi: İpe un sermeye gerek yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ses Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu oldu.

Kıbrıs’ın Nabzı programında konuşan Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi.

Reformun hayata geçirilmesinin ‘elzem’ olduğunu vurgulayan Arıklı, ‘ipe un sermeye gerek yok’ ifadelerini kullandı.

Reformun tam 20 yıldır ötelendiğini kaydeden Arıklı, 2001 yılında Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolde bu maddenin olduğunu ancak 20 yıl boyunca hiçbir hükümetin gerekli adımı atmadığını dile getirdi.
Güney Kıbrıs, Türkiye ve bir çok Avrupa ülkesinin yerel yönetimlerde reforma gittiklerini anlatan Arıklı, ‘burada amaç daha çağdaş hizmet vermek’ ifadelerini kullandı.

Hükümet kararlı!

İlk kez bir hükümette bu konuda bir kararlılık olduğunu dile getiren Arıklı, ‘şu an kesinleşmiş bir şey yok. Şartları oturup konuşuruz. Ancak hükümet bu konuda geri adım atmayacak. Haziran sonu seçimi yapalım, teşkilatla ilgili düzenlemeyi daha sonra yaparız denildi. Bazı arkadaşlarda seçimi Eylül-Ekim’e ertelemeyi gündeme getirdi. Muhalefette buna gereken anlayışı gösterirse erteleriz. Göstermezse de belediyelerin sayısında uzlaşı sağlayarak 26 Haziran’da seçime gideriz.” dedi.

Belediyeler eylemde!

Bu arada bir çok bölgede Belediyeler reformuna karşı eylem düzenleniyor. Belediyelerin sayısının düşürülmesine karşı çıkan belediye çalışanları ve bölge halkları eylem yapıyor. Şu sıralar Yeni Boğaziçi'nde eylem devam ederken, akşam saatlerinde de Alsancak Belediyesi'nde eylem yapılacağı duyuruldu. 

KAYNAK : SES KIBRIS

 
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