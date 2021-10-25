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Arıklı: Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum

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İlgili açıklamada "Bu sabah araştırdım. Falyalı bu izni 2010 da almış. 2014 te de gerekli ruhsatları almış. Ama 7 senedir herhangi bir işlem yapmamış." denildi.
Arıklı: Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum

YDP Genel Başkanı Arıklı'nın açıklamaları:

YALAN VE İFTİRANIZDA BOĞULACAKSINIZ...

Son bir kaç aydır ülkeye yakıt ve gaz tedarik eden 2 Firma ile resmen kavga ediyoruz.

Böyle stratejik üründe Devlet 2 firmanın oyuncağı olamaz olmamalı dedik. Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahalesi şart dedik. Ayrıca rekabet ortamını oluşturmak için piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesinin gerekliliğine işaret ettim.

Bugün bir İnternet gazetesi ve Lefkoşa Belediye Başkanı bu firmanın Halil Falyalıya ait olduğunu iddia ettiler.

Bu sabah araştırdım. Falyalı bu izni 2010 da almış. 2014 te de gerekli ruhsatları almış. Ama 7 senedir herhangi bir işlem yapmamış.

Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum.

Saygı ile duyurulur...

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