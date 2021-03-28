Arıklı: Bertan Zaroğlu'nun etrafındakiler tesciilli UBP'liler var

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Arıklı, katıldığı TV programında UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun kapı kapı gezip Bertan Zaroğlu'na oy istiyor dedi.

Arıklı programda,"Bertan Zaroğl'nun etrafında tescilli UBP üyeleri var. Bu üyelerle beraber Faiz Sucuoğlu'da 11 Nisan'daki YDP kurultayı için Zaroğlu'na oy istiyorlar. Fazi Sucuoğlu kardeşim kapı kapı dolaşıyor. Sucuoğlu bizim MYK üyemizi çağırdı ve Haziran ayından sonra kendsinin Başbakan olacağını, YDP'nin başında da Bertan Zaroğlu olursa gayet iyi olur,uyumlu çalışırız dedi. Bunlar ayıp şeylerdir" dedi.