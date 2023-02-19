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Arıklı: Bilet fiyatlarının ucuzlamasını bekliyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arıklı: Bilet fiyatlarının ucuzlamasını bekliyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Türk Hava Yolları ile toplantı yapıldığını ayrıca Türk bir havayolu şirketinin Nisan itibarı ile tarifeli seferlerine başlayacağını duyurdu.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

BİLET FİYATLARI…

Hükümet olarak bir müddetten beri bilet fiyatlarını nasıl ucuzlatabileceğimiz üzerinde kafa yoruyoruz.

Sayın Başbakanın talimatı ile geçen hafta Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu ile birlikte İstanbul’da bazı temaslar yaptık.

Öncelikle THY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat ve teknik heyeti ile bir toplantı yaptık.

Bu toplantıda bizim İstanbul- Ercan uçuşlarının Atina-Larnaka fiyatlarından daha pahalı olmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini de konuştuk.

Ercan Havaalanının iç hat kapsamına alınması ve bunun için de Ercan çıkışlı biletlerde KKTC nin dolaylı ve direk aldığı 1400 Tl verginin (Yakıt vergisi, Yurt dışı çıkış vergisi vs) kaldırılması veya azaltılması yönünde bizim de atabileceğimiz adımları tartıştık.

En önemlisi KKTC Üniversitelerinin HİB’e üye olmaları kaydı ile KKTC ye gelen öğrencilerin bilet fiyatlarına %15 ila %30 arası indirim yapılması, aynı uygulamanın asker ailelerine de uygulanması için çalışma başlatılmas yönünde Yönetim Kurulu Başkanı ekibine direk talimat verdi.

Bu toplantı sonunda THY kendi ev ödevini yaparken biz de burada kendi ev ödevimizi yapmaya başladık.

Öte yandan yerli bir havayolu şirketimiz gerekli tüm izinleri aldı ve Nisan itibari ile tarifeli uçuşlara başlayacak. Oluşan bu rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlamasını bekliyoruz…

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