Arıklı: "Bir dahaki sefere kürsüye ağzımda bantla çıkacağım"

YDP Genel Başkanı Arıklı, Salı günleri gerçekleşen Meclis Genel Kurul toplantılarına iktidar kanadının nezaketen sabah saatlerinde katıldığını ve ardından da Meclis’ten ayrıldığını belirterek bu konuyu eleştirdi, böylesi bir durum önümüzdeki toplantıda da yaşanırsa, kürsüye bantla çıkacağını ifade etti.

Arıklı, iktidar kanadının Salı günleri gerçekleşen Genel Kurul toplantılarına sabah saatlerinde ‘nezaketen’ katıldığını öne sürerek, bir dahaki toplantıda yine aynı durumun yaşanması halinde kürsüye ağzı bantlı bir şekilde çıkacağını söyledi.