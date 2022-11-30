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Arıklı, bir yanda Türkiye ile birlikte hükümet diğer yanda AB ve ABD’nin desteğindeki muhalefet!

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adına yerel seçimlerde yapılacak belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları için dün gece Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday tanıtım şöleni düzenledi.
Arıklı, bir yanda Türkiye ile birlikte hükümet diğer yanda AB ve ABD’nin desteğindeki muhalefet!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adına yerel seçimlerde yapılacak belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları için dün gece Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday tanıtım şöleni düzenledi. Şölende konuşlan YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümet ortakları olarak yerel seçimlerden güçlü çıkmaları gerektiğini belirterek “YDP halkın umududur” dedi. 

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen gecede, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmanın ardından adayları bölgelerine göre sahneye çağırarak partililere takdim etti.

Genel Başkan Arıklı, şölende yaptığı konuşmada, “Bu seçimi siz değerli dava arkadaşlarımızla birlikte, Cenab-ı Allah nasip ederse zafere ulaştırmak boynumuzun borcu. Bunun için yola çıktık, Allah yolumuzu açık etsin” ifadeleriyle başladı.

“YEREL SEÇİMLER GENEL SEÇİM HAVASINA BÜRÜNDÜ”

Yerel seçimlerin bir genel seçim havasına büründüğü ifade eden Arıklı, bir tarafta milli davaya inanan, Anavatan Türkiye’ye canı gönülden bağlı, Türkiye ile birlikte Kıbrıs politikasını yürütmeye çalışan ama aynı zamanda da Türkiyenin yıllardan beri ısrar ettiği, yapılması için her gelen hükümete ricada bulunduğu reformları, yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için kurulmuş olan bir hükümetin bulunduğunu, diğer yanda ise özellikle AB ve ABD’nin desteğindeki muhalefet partilerinin yer aldığını söyledi.

Koalisyon ortaklarının hükümeti oluştururken yerel seçimlerde ittifak yapma konusunda anlaştığını belirten Arıklı, muhalefet partilerinin seçimlerde ciddi bir güç elde etmesi halinde Türkiye ile birlikte hazırlanan Kıbrıs politikasının sekteye uğrayacağını, hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümetin meşrutiyetinin tartışmaya açılacağını ifade etti.

Belediye başkan adaylarının yapılan anketlerle belirlendiğine işaret eden Arıklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Başkan adaylarını anketle belirledik ancak her siyasi partinin, kendi belediye meclis adaylarını belirlemesi konusunda anlaştık. Belediye meclis üyelerimizi belirlemek için gece gündüz çalışan başta Genel Sekreterim ve ilçe başkanlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve Allah onlardan razı olsun diyorum.”

 

“YDP’NİN HÜKÜMET İÇİNDE AYRI BİR YERİ VAR”

YDP Genel Başkanı Arıklı, YDP’nin hükümet içinde ayrı bir yeri olduğunu, çok önemli bir bakanlığın ellerinde olduğunu belirterek yapılan icraatlarla ilgili şuları söyledi:

“Yıllardır yapılamayan bir icraatı YDP olarak yaptık. 4.5/5G ihalesini gerçekleştirdik. 2008’den bu yana konuşulan ancak neticeye vardırılamayan ihaleyi yaptık. Hem devlete 350 milyon TL kazandırdık hem de çağ dışı kalmış 3G belasından yakında kurtulacağız. Milli havayolumuzu kurma konsunda Türkiye’den bir firma ile anlaşmak üzereydik ki adamları kaçırmak için içerden ve dışarıdan engellemeler oldu. Bizim havayolu kurmamızı engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Biz YDP’liyiz. Girdiğimiz hiçbir işi yarım bırakmayız. Cenab-ı Allah nasip ederse, kendi havayolu şirketimizi kuracağız ve böylece hava yollarında rekabet ortamı oluşturup bilet fiyatlarını aşağıya indireceğiz.”

Arıklı, YDP sayesinde Trabzon uçuşlarının başladığını, Belediye Reformunun gerçekleştirileceğini belirterek sırada Hal Yasasının bulunduğunu, bunun ardından ise sağlıktan tarıma, ulaşımdan turizme kadar bir çok reformun ard arda gerçekleştirileceğini ifade etti.

“HÜKÜMET 2027 YILINA KADAR DEVAM EDECEK”

“Bu hükümet 2027 yılına kadar devam edecek bir hükümet. Bu süre içerisinde başka seçim yok. Bu yerel seçimlerden sonra başka seçim olmayacak. Önümüzde önemli bir icraat dönemi var. İstihdam kapılarını açacak, halka refah getirecek, devletim kronikleşmiş sorunlarını çözecek adımları bu dönemde atacağız” diyen Arıklı, partililere seslenerek hükümete zaman tanınması halinde birçoğunun beklentilerinin gerçekleşeceğini vurguladı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, konuşmasının son bölümünde ise, özellikle genç ve dinamik partililerden oluşan belediye meclis adaylarına seslendi.

“GENÇ VE DİNAMİK YÜZLER BAYRAĞI ALIP İLERİYE GÖTÜRECEK”

Arıklı, bayrağı alıp ileriye götürecek genç ve dinamik gençler sayesinde partinin yeni yüzler kazandığını, YDP’nin şimdiye kadar kimseyi yarı yolda bırakmadığını ancak YDP’nin yükselişini engellemek için içeriden iki kez darbe yediklerini, buna rağmen güçlenerek yola devam ettiklerini ifade etti.

“Bir müddet sonra bayrağı bu genç arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu seçimi bir staj seçimi olarak düşünün. Birkaç sene sonra genel seçim olduğunda 50 tane pırıl pırıl genç bayrağı hedefine götürecek arkadaşlarımız olacak ve milletvekilliği için yarışacaklar. Bu dönemde yapacağımız icraatlarla o arkadaşlarımız meclise belki 10-15 civarında milletvekli olarak gidecekler, belki de hükümeti kuracaklar. Onun için siz değerli arkadaşlarım lütfen bu seçim psikolojisini, seçmen psikolojisini iyi öğrenin seçmenleri tanıyın” diyen Arıklı, “25 Aralık’a kadar gece gündüz uyumayacağız. 26 Aralık’ta bambaşka bir dünyaya uyanacağız” ifadelerini kullandı.

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