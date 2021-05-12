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Arıklı ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' Dizisinin Setini Ziyaret Etti

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Başbakan Yard. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün Mağusada "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizi setini ziyaret ederek oyuncuların ve teknik ekibin bayramını kutladı.
Arıklı ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' Dizisinin Setini Ziyaret Etti

Başbakan Yard. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün Mağusada "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizi setini ziyaret ederek oyuncuların ve teknik ekibin bayramını kutladı.

Arıklı sanatçı ve teknik ekibe yaptığı konuşmada, dizinin tarihi bir misyonu yerine getirip 85 ülkeye Kıbrıs Davasını anlatacağını söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti; "Bu dizinin hedef kitlesinin başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyu olduğunu iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini dünya kamuoyuna anlatırken sinemanın gücünü kullanmak önemli bir aşama. Bu açıdan sizleri kutluyorum" dedi.

Arıklı dizi ile ilgili eleştirileri şöyle tanımladı; " Evet bu bir belgesel değil.  Bu yakın dönemi anlatan bir senaryo. Bu dizi ile ilgili eleştirileri iki gruba ayırmak mümkün. Birinci grup, ideolojik olarak bu diziye karşı çıkan klasik sol kesim. Bunlar geçmişi hatırlamak istemiyor, hatırlatan herşeye karşı çıkıyorlar.

İkinci grup ise iyi niyetli olan, o dönemi bizzat yaşayan gerçek kahramanlar. Bunlar yaşanan her olayın içinde oldukları için detayları dahi inceleyip eleştiriyorlar. Bu eleştirilerin bir çoğu doğru ve haklı eleştiriler. Keşke senaryoyu yazan arkadaşlarımız bu gerçek kahramanların yaşadıkları hikayeleri dinleme imkanı bulsalar. Senaryo o zaman çok daha zenginleşir. Bunun için henüz geç değil. Daha önümüzde uzun bir süre var. Bu arada dizi ekonomik açıdan Mağusa bölgesine nefes aldırdı. Günde ortalama 1.5 milyon lira para küçümsenmeyecek bir rakam. Sizleri  bir kez daha tebrik ediyorum"

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