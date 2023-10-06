Arıklı: Biz bu devletin adının değişeceğini yıllar önce söylemiştik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Biz, bu devletin adının değişmesi gerektiğini ve değişeceğini yıllar önce söylemiştik. Bir ülke ismindeki "Kuzey, "Güney" kelimeleri, bölünmüş ortak bir vatanı if

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Biz, bu devletin adının değişmesi gerektiğini ve değişeceğini yıllar önce söylemiştik. Bir ülke ismindeki "Kuzey, "Güney" kelimeleri, bölünmüş ortak bir vatanı ifade eder. Oysa Kıbrısta iki ayrı devlet vardır. Bunların biri Rumlara, diğeri de Türklere aittir. Biz Kuzey kelimesini atarak BM nin, Annan Planında bize verdiği ismi, yani "Kıbrıs Türk Devleti" veya "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ismini kullanmalı ve iki devletli politikamıza ciddiyet kazandırmalıyız...

Bunun yasal prosedürü neyse onu da yapacağız inşallah.

Bu arada yeni bir anayasa yapar ve Güney Kıbrısta uygulanan Başkanlık Sistemi gibi bir sisteme de geçeriz.