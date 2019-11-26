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Arıklı; “Biz karınca, diğer partiler ağustos böceği… Çalışan kazanacak”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Mersinlik ve Kaplıca köylerini ziyaret ederek halkla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Arıklı; “Biz karınca, diğer partiler ağustos böceği… Çalışan kazanacak”

YDP’den verilen bilgiye göre, Mersinlik’te  konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayati öneme haiz olduğunu söyleyerek halkın kendi kaderine sahip çıkması gerektiğini söyledi. 

Arıklı; “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün uluslararası aktörler devreye girecek. Yeni oyunlar, yeni oyuncular sahneye konulacak. Her türlü ajitasyonu üzerimizde deneyecekler. Ama biz bu oyunu bozarız” dedi.


Genel Başkan Erhan Arıklı Kaplıca’da yaptığı konuşmada ise  seçimlere hazır olduklarını söyleyerek “Şu anda üye sayımız 7 bin 500’e ulaştı. Şimdi hedefimiz 10 bin. Bu üye sayısını yakalayarak UBP’yi geçeceğiz ve üye sayısı açısından birinci parti olacağız. Biz karınca, diğer partiler ağustos böceği. Biz çalışarak kışa hazırlanıyoruz. Diğerleri ise şarkı söylüyor eğleniyorlar. Sonunda çalışan kazanacak” dedi. 

Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin iddialı olduğunu kaydederek “Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki dünya görüşü savaşacak. Bir tarafta federasyonu isteyip KKTC’yi ortadan kaldırmak isteyenler. Diğer tarafta KKTC’yi yaşatıp, bu ülkeyi dünyanın şerefli, refah içinde yaşayan bir ülke haline getirmek isteyenler. Halk bu iki dünya görüşünden birini tercih edecek. YDP ya Cumhurbaşkanlığını kazanacak ya da kazanacak kişiyi belirleyecek” dedi.

BÜYÜKYILMAZ

Kaplıca’da da konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin seçimlerin kaderini belirleyecek güç ve kudrette olduğunu söyleyerek; “Bizi hafife alanlar sandıktan çıkacak seçim sonucuna şapka çıkaracaklar” dedi.

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