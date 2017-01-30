Arıklı: “Biz Yeni Doğuş Partisi’nin devamıyız"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Mehmetçik’te toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya YDP İskele İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve örgüt başkanları da katıldı. Bölge sorunlarının dile getirildiği toplantıda, parti yönetiminin sorunları her platformda dile getirmesi ve seçim programında yer verilmesi istendi.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan YDP İskele İlçe Başkanı İsmet İlkan, bölgede yaşayan insanların açlık sınırı altında bir yaşam sürdürdüğünü vurguladı. Yüzlerce ailenin devletin sosyal yardımıyla geçindiğini, işsizliğin hat safhaya ulaştığını ve çiftçiyle hayvancının kan ağladığını savunan İlkan, siyasilerin bölgeyi sadece seçimden seçime hatırladığını savundu.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu da, bölgede teşkilatlanmanın neredeyse bittiğini söyledi. Zaroğlu, “Şu anda seçimler olsa en hazır parti YDP’dir. YDP’yi, yelkenlerini dış güçlerin şişirdiği Halkın Partisi ile karıştırmasınlar. Bölge halkı alternatifi olmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay’a oy vermişti. Şimdi alternatif var. YDP’nin diğer partilerden farkı Milli olmasıdır. Gücünü dış güçlerden değil halkından almasıdır” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, kimsenin geçmişte hangi partide görev yaptığına bakmadıklarını, herkese “siyasi sicil affı” çıkardıklarını ifade etti. Arıklı, “Şu anda oturduğumuz protokol masasında bile geçmiş dönemde UBP,DP,CTP ve TDP’de görev yapan arkadaşlar var. 1992’de söndürülen meşaleyi tekrar yakmak için bir araya geldik. Biz Yeni Doğuş Partisi’nin devamıyız. Geçmişte Yeni Doğuş Partisi hangi gerekçelerle kurulmuşsa o gerekçeler, o sorunlar artarak aynen devam ediyor” dedi.

Türkiye kökenli vatandaşları devlet yönetimine layık görmeyenlerin YDP iktidarına hazır olmasını isteyen Arıklı, “Zamanı geldi. Artık bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Biz, bize lütfedilene razı olmayacağız. Hakkımız ne ise ona talibiz” ifadesini kullandı.