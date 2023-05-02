Arıklı: Bize ve bizim üzerimizden KKTC’ye hakaret edenleri Allah’a havale ediyorum...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uçak bileti fiyatlarına ilişkin yapılan kıyaslamalara işaret etti, “Bize ve bizim üzerimizden KKTC’ye hakaret edenleri Allah’a havale ediyorum...” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden uçak bileti fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, bazı kesimlerin sürekli olarak Larnaka-Atina ve Ercan-İstanbul arası bilet fiyatlarını mukayese ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Merak edip girdim baktım. 6 Mayıs Larnaka-Atina 78.96 Avro ile 140.96 Avro arası değişiyor. (Sky Express)

Yine 6 Mayıs tarihli Ercan-İstanbul bilet fiyatı 897,99 TL (42.04 Avro) ile 1271 TL (59.55 Avro) (Pegasus) arasında değişiyor.

Hal böyle iken sırf bize ve bizim üzerimizden KKTC’ye hakaret edenleri Allah’a havale ediyorum...”