Arıklı: Bizim açımızdan bir sorun yok, UBP’nin kendi sorunudur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin istifasının kabul edilmesinin ardından BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ programına telefon ile bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok. Bu sıkıntı tamamen UBP’nin kendi içerisindeki sorundur. O sorun çözülmeye çalışılıyor” dedi.

Arıklı, “Üç partili bir koalisyon olsa da bu hükümet Faiz Sucuoğlu’nun hükümetidir. Bakanlar görevden alma veya yeni görevler verme onun yetkisindedir, en doğal hakkıdır. Erhan Arıklı ile uyum sağlamıyorum deyip beni de görevden alabilir, yetkisi var” ifadelerini kullandı.

“Netice itibarıyla bu hükümetin olumlu veya olumsuzluklarından sorumludur” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Başbakan, istediği kişilerle kabineyi oluşturup, hükümet programını oluşturma hakkına sahip. Gelinen nokta üzücü. Sunat Atun sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan rahatsızlık oldu, keşke olmasaydı. Takım halinde sahadaydık çok da iyi mücadele ediyorduk. İstenmeyen bir durumdu bizim açımızdan.”

Arıklı, hükümetin istifasını ‘yol kazası’ olarak değerlendirdi.

"BU SÜREÇ ÇOK UZAMAMALIDIR"

Arıklı, geniş tabanlı bir teknokrat ile UBP-CTP hükümetinin kurulmasını arzuladığını da aktararak, “Bu süreç çok uzamamalıdır... Bu ay maaşları ödeyebilmek için borçlanmak durumundasınız, KIB-TEK’in yakıt ihtiyacı var, borçlanması gerekiyor... Tarım Bakanlı ile Sağlık Bakanının ihtiyaçları var... Zamanı boşa harcamaya gerek yok” diye konuştu.