Arıklı: “Bizim iktidarımızda din işleri dairesi kaldırılacak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Genel Başkan Erhan Arıklı, laiklik ilkesine rağmen ülkede dinin devlet tarafından kontrol edildiğini savunarak partisinin iktidarında Din İşleri Dairesi’nin kaldırılarak yerine özerk bir Kıbrıs müftülüğü kurulacağını belirtti.

Arıklı, yaptığı yazılı açıklamayla, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasası’nın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilmesini değerlendirdi.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yasayı iade etmesindeki gerekçeleri içeren açıklamasında laikliğe atıfta bulunmasını eleştirdi.

Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yasanın özüne ilişkin eleştirilerine katılmamız mümkün değildir. Özellikle Anayasa’nın laiklikle ilgili maddelerine atıfta bulunulmasının yasanın özü ile herhangi bir alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

Laikliğin din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamı taşıdığını ancak KKTC’de devletin dini kontrol ettiğini; Din İşleri Dairesi’nin, Hükümet tarafından atanan yedi kişilik bir heyet tarafından yönetilen Vakıflar İdaresi’ne bağlı olduğunu kaydeden Arıklı, “Parti olarak bizim iktidarımızda yapılacak yasal düzenleme ile Din İşleri Dairesi kaldırılacak, onun yerine madden ve manen özerk bir Kıbrıs Müftülüğü kurulacaktır. Kıbrıs Müftülüğüne devlet bütçesinden pay ayrılmayacak ve Dini amaçlar için vakfedilen mülklerin gelirlerinden Kıbrıs Müftülüğünün bütçesi oluşturulacaktır. Böylece evrensel ölçülere uygun bir laikliğin ülkemizde de uygulanması için gerekli altyapı hazırlanacaktır” dedi.

Meclis’in yasada teknik hatalar yapmasını da eleştiren Arıklı, YDP olarak iade edilen yasanın teknik eksikliklerinin giderilerek yeniden yapılmasını ve acilen Cumhurbaşkanı’na gönderilmesini istediklerini de ifade etti.