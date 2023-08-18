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Arıklı: BM’nin tavrı kabul edilemez, yol çalışmaları devam ediyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yiğitler-Pile Yol projesi ve bugün ara bölgede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Arıklı: BM’nin tavrı kabul edilemez, yol çalışmaları devam ediyor

Arıklı, tamamıyla insani amaçlarla yapılan yol çalışmasının BM Barış Gücü’nün bugünkü kabul edilemez tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu ancak daha sonra çalışmalara devam edildiğini belirtti. Arıklı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Ara Bölge’deki Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli, sorunsuz ve İngiliz Egemen Bölgelerine muhtaç kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne erişebilmeleri için Yiğitler-Pile Yolu projesini başlattık. Ne yazık ki BM Barış Gücü, tamamıyla insani olan bu projeya karşı kabul edilemez bir tavır sergileyerek geçici olarak durmasına neden olmuştur. Tüm engellemelere rağmen yol çalışması devam ediyor.

Pile’de yaklaşık 500 Kıbrıs Türkü yaşıyor. Eğitim, çalışma ve sağlık başta olmak üzere bir çok nedenden dolayı günde 150 kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip Pile’ye dönüyorlar. İnsanlarımızın kuzeye daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Pile sakinlerinin bize ilettikleri yoğun talepler üzerine hareket edilmiştir. Kaybedecek daha fazla zamanımız yoktu.

YOL İLK KEZ 90’LARIN SONUNDA GÜNEME GETİRİLDİ
Yiğitler – Pile yolunun yapımına yönelik çalışmalar 1997-1998 yılında Bakanlığımıza bağlı olan Karayolları Dairesi tarafında gündeme getirilmiş, bu kapsamda Yiğitler-Yeşil Hat temas hattı arası kesimde dairemizce projelendirme yapılmıştı.
Bundan sonraki süreçte pek çok kez BM Barış Gücü’nün engellemeleriyle karşılaştık. Ancak biz hazırlıklarımıza devam ettik ve gerekli tüm projeleri çıkardık. Ardından bu yıl açtığımız ihalede kaynak sorununu da çözerek ihaleye çıktık.

“SERGİLEDİKLERİ TAVIRDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELERİNİ DİLERİM”
11,28 km uzunluğu olan bu yol projesi, Pile’deki insanlarımız için. Pile’deki Kıbrıslı Rumlar da aynı hizmetten yararlanabilecek. Kuzeye geçmeleri için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacaklar. Böyle insani bir proje ile ilgili BM Barış Gücü ve Kıbrıs Rum tarafının sergilediği tavrı, en şiddetli şekilde kınıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı sergiledikleri bu tavırdan bir an önce vazgeçmelerini dilerim.”

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