Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlıyor…
Türkiye’den gelen akaryakıttan numune alarak inceleme yapmak isteyen Çevre Örgütlerine, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sert bir dille eleştirdi.
Arıklı; “Böyle bir şeye hakları yok, Sen Kimsin” dedi.
Arıklı, “Bu memleketin çivisi çıktı. Türkiye bize kötü bir akaryakıt göndermez, birileri öküzün altında buzağı aramaya devam etsin” dedi…
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