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Arıklı: BRT Kıbrıs Türkünün Sesidir

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Arıklı: BRT Kıbrıs Türkünün Sesidir
Arıklı: BRT Kıbrıs Türkünün Sesidir

20 ve 21. Yüzyılın en önemli savaşlarından biri enformasyon alanında yapılan savaştır. Rekabet içindeki devletler birbirlerine karada, denizde ve havada üstünlük kurmaya çalışırken enformasyon alanında da ciddi bir rekabet halindedir. Enformasyon savaşları, sıcak ve soğuk savaşın devam ettiği bu süreçte en önemli savaş alanıdır...

 

Kıbrıs Türkü Enformasyonun önemini en iyi anlayan bir halk olarak 25 Aralık 1963 te Bayrak Radyosunu kurarak hem Kıbrıs Türküne moral motivasyon sağlamış hem de Kıbrıs Türkünün haklı sesini dünyaya ulaştırmayı başarmıştır.

Bugün 3 TV, 6 Radyo Kanalı ile en güçlü yayıncılık Kurumu haline gelen BRT nin teknik ve ekonomik açıdan çok daha iyi duruma getirilmesi bir zarurettir...

 

BRT’ nin 58. yaş gününü kutlarken, BRT’ nin kurulmasında ve bu günlere gelmesinde rol oynayan herkese şükranlarımızı sunarız.

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