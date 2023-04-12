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Arıklı: Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, EL-SEN'in eylemine tepki göstererek, "Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?" diye sordu.
Arıklı: Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?” diye sordu.

Bakan Arıklı, “Biz bu Hükümeti kurarken, "Reform Hükümeti" olmak için yola çıktık. Güya ülkemizdeki sendikal sistemle ilgili bir dizi tedbir alacaktık. Ne yazık ki bu konuda herhangi bir adım atmadık. Sendikalar, her alanda siyasi irade ile bilek güreştirmeye, hükümete karşı güç gösterisinde bulunmaya devam ettiler” dedi.

Arıklı, dün Türk Hava Yolları (THY) uçağı havadayken Hava Kontrolörleri Sendikası’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylemine destek amaçlı greve gittiğini hatırlatarak, “Havadaki uçak Ercan'a inemedi. Uçak 45 dakika havada dolaşıp sonra Adana'ya gitmek zorunda kaldı...” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yine mesela, EL-SEN kendisine öyle bir güç vehmediyor ki, canın istediği yer ve zamanda ülkenin elektriğini kesiyor, iktidara aleni meydan okuyor. Gelinen noktada EL-SEN, AKSA ile pazarlığa otururken kendisinin de masada olmasını istiyor. Soru şu; bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi? Ve biz halkın oyuna mazhar olmuş bir Hükümet olarak, söz verdiğimiz icraatları mı yapacağız, yoksa ancak sendikaların izin verdiği icraatları mı yapacağız? Önümüzdeki birkaç haftanın sorusu bu...”

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