Arıklı: Bu hükümet işlemiyor!

Koalisyon ortaklarının, “YDP’nin dışta kalacağı bir koalisyon arayışına girdiği” yönündeki iddialara ilişkin konuşan Arıklı, “Böyle bir formül varsa, çok teşekkür edip hükümetten ayrılırım. Hiçbir şekilde ‘neden’ diye sormam, çok da memnun olurum."

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

“ÇOK MEMNUN OLURUM, ÇÜNKÜ BU HÜKÜMET İŞLEMİYOR”

Koalisyon ortaklarının, “YDP’nin dışta kalacağı bir koalisyon arayışına girdiği” yönündeki iddialara ilişkin konuşan Arıklı, “Böyle bir formül varsa, çok teşekkür edip hükümetten ayrılırım. Hiçbir şekilde ‘neden’ diye sormam, çok da memnun olurum. Çünkü bu hükümet işlemiyor” dedi.

“DAHA GENİŞ TABANLI BİR FORMÜL BULUNABİLİRSE, YDP OLARAK DIŞARDA KALMAYA HAZIRIZ”

Ülkedeki sorunların biriktiğini ancak Meclis aritmetiğinde yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetin Yasa geçiremez duruma geldiğini savunan Arıklı, “Daha geniş tabanlı bir formül bulunabilirse, YDP olarak dışarda kalmaya hazırız. Benim en küçük bir kırgınlığım olmaz, bunu peşinen belirteyim” şeklinde konuştu.

“SUCUOĞLU MESELESİ, BENİM MESELEM”

Yaklaşan UBP Kurultayına, Faiz Sucuoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar sonucunda müdahale ettiği şeklindeki söylemlere ilişkin konuşan Arıklı, “Sucuoğlu meselesi, benim meselem. Kendisi, YDP Kongresine müdahale etmiş bir arkadaştır. Kurultayı kazanıp, UBP’nin başına geçecek ve Başbakan olacaksa, ben onun Başbakanlığında çalışmak istemiyorum. Bu benim en demokratik hakkım” dedi.

“AÇIKLAMAM ORTADA DURUYOR FAKAT KİMSE İÇERİĞİNİ OKUMUYOR, DİNLEMİYOR”

Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, çarptırılarak farklı noktalara çekildiğini söyleyen Arıklı, “UBP’li kurmaylar, gazetelerin manşetine bakarak, haberin içeriğini okumadan bana yönelik tepkiler gösterdiler. Ben son derece masum bir şekilde, Faiz Sucuoğlu ile neden çalışmak istemediğimi açıkladım. Açıklamam ortada duruyor fakat kimse içeriğini okumuyor, dinlemiyor” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETE DAHİL OLMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM”

Azınlık Hükümeti’ne dahil olmamak için elinden geleni yaptığını, YDP olarak defalarca “dışarda kalacakları bir hükümetin kurulması için çalışmalar yaptığını” anlatan Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dörtlü hükümetin yeniden kurulabilmesi için kendilerine karşılıksız destek vadettim. 4 siyasi partinin başkanlarının katıldığı yemeğe ben de katıldım ve eğer hükümet kuracaklarsa bir talebim olmayacağını, dıştan destek vereceğimi ifade ettim. Yeter ki makul bir tarihte seçim yapın dedim. Ama arkadaşlar rıza göstermediler. Neden? Çünkü ekonomik tabloya baktılar. 2021’in daha da kötü geçeceğini anladılar ve ellerini taşın altına koymak istemediler. Arkadaşalar hükümet kurmaktan vazgeçtiler, korkup kaçtılar.”

“HASBELKADER SEÇİM ŞARTIYLA HÜKÜMETE GELDİK”

“Hasbelkader seçim şartıyla hükümete geldik” diyen Arıklı, “Daha sonra ortağımızın kurultay sorunu ortaya çıktı. Mayıs’ta seçim yapmamız gerekirken, Ekim ayına erteledik. Bu sefer de UBP, kurultayını Ekim’de yapmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

“BEN EN GEÇ OCAK AYINDA BİR SEÇİM YAPILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM FAKAT ÇOK DAHA ERKEN DE OLABİLİR”

Arıklı, seçim tarihine ilişkin, “muhalefetle uzlaşı içinde belirlenmesi” gerektiğini söylediğini belirterek, “Umarım bu noktaya geliriz. Ben en geç Ocak ayında bir seçim yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat çok daha erken de olabilir” dedi.