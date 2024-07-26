Arıklı: Bu hükümetin yıkılması halinde yeni bir hükümet kurulması çok zor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu bir programa katılarak, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Bakan Arıklı, 21 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayına dikkat çekerek, Başbakan Ünal Üstel dışında başka biriyle çalışmalarının çok zor olduğunu söyledi.

“Yeni bir hükümet kurulması çok zor”

Zaman zaman hükümetten memnun olmadığını ve sıkıntıları dile getirdiğini anımsatan Arıklı, “Hükümet değişikliği söz konusu olursa, o zaman YDP mutlaka tavrını ve pozisyonunu gözden geçirir. Şu anda Ünal Üstel ile yolumuza devam ediyoruz. Bu süreci kazasız belasız atlatmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Arıklı, “’Ne olursa olsun aynı şekilde devam ederiz’ diyecek noktada değilim. Bu hükümetin yıkılması halinde yeni bir hükümet kurulması çok zor” dedi.

“Türkiye’nin mevcut iktidarın devamını istemesi normal”

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda önemli bir kavşakta olduğunu da dile getiren Arıklı, Türkiye’nin mevcut iktidarın devamını istemesinin normal olduğunu belirtti.

“Aynı görüşte bir hükümet ve cumhurbaşkanı Türkiye’nin arzusudur” ifadelerini de kullanan Arıklı, UBP’nin büyük bir parti olduğunun altını çizdi.

Bakan Arıklı, Türkiye’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaşanan tecrübelerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Seçimine kadar mevcut hükümet ile devam edilmesini istediğini kaydetti.

Arıklı, Türkiye’nin mevcut durumu koruma arzusunun mantıklı olduğunu da sözlerine ekledi.