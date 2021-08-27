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Arıklı bu kez isim vermeden bir medya patronuna yüklendi, bütün gazetecileri zan altında bıraktı!

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"Bak koçum! O cüssen nasıl oluştu belli. Ama benden sana iş çıkmaz. Sen ve senin gibilerden korkan senden beter olsun.."
Arıklı bu kez isim vermeden bir medya patronuna yüklendi, bütün gazetecileri zan altında bıraktı!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

TETİKÇİLİĞİN DE RACONUNU BOZDULAR...

Önce gelip yatırım yapıyorum, naklen yayın aracı alıyorum, maaş ödemede sıkıntım var vs gibi gerekçelerle yardım istiyor.

Sonra ufaktan tehdit ve şantajlara başlıyor; "Filanca ihaleyi çok isteyen fişmekan kişi İnternet sitelerine ve bazı gazetecilere para yağdırıyor. Aleyhine yayın yaptırıyor. Sen bizi görmüyorsun. Bana imkan sağla, yanında olayım" vs. vs diyor.

Bizden bir şey çıkmayınca topyekun hücuma geçiyor. Akaryakıt konusunda olsun, tüpgaz konusunda olsun her konuyu çarpıtarak, aklınca beni karikatürize ediyor...

Bak koçum!

O cüssen nasıl oluştu belli. Ama benden sana iş çıkmaz. Sen ve senin gibilerden korkan senden beter olsun..

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