Arıklı: Bu malum cepheyi çok da ciddiye almak gerekmiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, muhalefetin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nda yer alan maddelere tepki göstermesine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Arıklı, "Bu malum cepheyi ve onların itirazlarını çok da ciddiye almak gerekmiyor" dedi..

İşte Arıklı'nın açıklaması:

YAPISAL DÖNÜŞÜM VE REFORMLARA KARŞI ÇIKMAK BİZE ÖZGÜ BİR HASTALIKTIR...

Anavatan Türkiye ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü, malum cephede bilinen ve beklenen tepkileri doğurmakta gecikmedi.

Bu "Malum Cephe", Türkiye ile imzalanan her anlaşmaya olduğu gibi bu anlaşmaya da standart bir tepki gösteriyor. Göstermeye de devam edecek.

Bunlara göre en güzel anlaşma; Türkiyenin hiç bir karşılık beklemeden ve hiç bir talepte bulunmadan, arzu ettiğimizin de üstünde maddi yardımı sağlaması, hatta bu parayı yardım olarak değil, Kıbrıstaki askeri ve siyasi varlığının bir bedeli olarak vermesidir...

Bu malum cepheyi ve onların itirazlarını çok da ciddiye almak gerekmiyor.

Çünkü bunlar, yıllardır oluşturulan bu statükonun aynen devamını arzuluyorlar. Bu statükoyu bozacak yapısal dönüşüm ve reformlara ölesiye karşı olmak onların varlık sebebi...

Oysa bu statükonun devamı mümkün değil. Anavatan Türkiye bütün altyapı çalışmalarını finanse etse bile sadece cari giderleri karşılamaya yarıyan bütçeniz her yıl daha fazla açık veriyor...

Şu andaki bütçe açığı 5 milyar TL nin üstündedir. Malum Cephenin talebi Türkiye bu 5 Milyar TL lik açığı da ödesin. HP yi de, 13. Maaşları da ödesin. Bütün altyapı yatırımlarını yapmaya devam etsin. Ve sakın ola buradaki statükoya dokunacak herhangi bir talepte bulunmasın...

Ekonomik Protokolün bütün maddelerini konuşup tartışabiliriz elbette. Ama ezberlenmiş klişe argümanlarla size saldırmaya hazır insanlarla ne konuşup neyi tartışacaksınız ki...