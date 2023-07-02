Arıklı: “Bu şekilde hükümetin sağlıklı devamı mümkün değil…”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP'nin ara seçimde CTP adayı Sami Özuslu'ya oy kaydırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, 'bu dedikodunun UBP kaynaklı olduğunu' iddia etti.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP'nin ara seçimde CTP adayı Sami Özuslu'ya oy kaydırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, 'bu dedikodunun UBP kaynaklı olduğunu' iddia etti.

Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik ise “Radikal bir takım tedbirler almak zorunda, bu şekilde hükümetin sağlıklı devamı mümkün değil…” ifadelerini kullandı.

Arıklı açıklamaları Kıbrıs Postası'na yaptı.