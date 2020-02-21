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Arıklı: Bu tartışmalar devam ederse Akıncı ilk turdan bile kazanabilir dedim

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Arıklı: Bu tartışmalar devam ederse Akıncı ilk turdan bile kazanabilir dedim
Arıklı: Bu tartışmalar devam ederse Akıncı ilk turdan bile kazanabilir dedim

Birilerinin de bilerek bu krizleri yarattığına dikkat çeken Arıklı, “Oradan saldırı gelsin ve ayrışmayı daha çok büyütsün şeklinde düşünüyorlar. Ben Akıncı’nın düşünmeden bu tarz demeçler verdiğini düşünmüyorum. Holiganların karşılıklı tartışmalarından Akıncı prim kazanıyor. Bir tek Akıncı’dır prim kazanan bu tartışmalardan” dedi.

“2018’lerde, 2019’larda Akıncı’nın kendi yaptırdığı anketlerde, Akıncı 4’üncüydü. Benim bile gerimdeydi. Ne zaman ki Barış Pınarı Hareketi’nde demeç verdi bir anda yüzde 14’lerden yüzde 25’lere çıktı” şeklinde konuşan Arıklı, gerçek rakamın bu olduğunu belirtti.

“Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra bir programa katıldım. Akıncı’ya yönelik Türkiye’den bu tepkilerin devam etmesi durumunda Akıncı’nın ilk turdan cumhurbaşkanı olabileceğini söyledim” diyen Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu söylemleri bilerek yaptığını savundu ve Türkiye’den de hemen tepkiler geldiğini söyledi.

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