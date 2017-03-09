Arıklı; “bu ülke hepimizin. Birlikte yöneteceğiz…”

Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri dün gece Karşıyaka’da halk sohbeti gerçekleştirdi.

Sohbette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülke politikacılarının bu ülkeye küçük geldiğini, sorunlara çare üretemediklerini ve ülke gelişiminin önünde en büyük engeli oluşturduklarını söyleyerek; “Bu ülkenin çözülmeyecek problemi yok. Muhteris ve bilgisiz politikacıları var…” dedi.

Arıklı; Proje üretmekten aciz politikacıların Türkiye’nin ayırdığı fonları bile kullanamadığını, 2 kilometre ötedeki barajın suyunu dahi bölge toprağı ile buluşturamadığını ve suyun denize akmasına neden olduğunu, yarım asırlık su şebekelerinin yenilenemediğini halkın paslı borulardan su içerek zehirlendiğini ve bu ülkenin kanserli hastalar ülkesi haline getirildiğini söyledi.

Ülke bankalarında 20 milyar liralık mevduat olduğunu, bu mevduatın ülkede kullandırılmadığını, Türkiye Bankalarının KKTC tapuları arasında ayrım yaptığını söyleyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Bu haddini bilmez bankalar KKTC tapularının bazılarını geçersiz sayıyor. Topladığı mevduatı Türkiye’ye aktarıyor. Biz iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş gerekli yasal düzenlemeleri yaparak bu ülkede mevduat toplayan Türkiye bankalarının topladığı mevduatın en az yarısını bu ülkede kredi olarak dağıtmasını sağlamak ve KKTC tapuları arasında ayrım yapan bankaların lisansını iptal etmek olacaktır” dedi.

YDP’nin KKTC vatandaşları tarafından kurulan bir parti olduğunu söyleyen Arıklı; “ 74’te tarım işgücü olarak geldik ama artık 3 kuşak geçti. Bizi hala tarım işgücü olarak görenler var. İster kabul etsinler ister etmesinler. Bu ülkeyi artık birlikte yöneteceğiz” dedi.