Arıklı: Bugün Adana-Ercan-Antalya seferleri yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sponsorları olan ‘Şemsi Kazım Grup’un’ katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferleri yapılacağını duyurdu.
Arıklı, bu uçakların sadece kayıp yakınları için kalktığını ve valiz alınmayacağını da bildirdi.
Erhan Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:
“Sponsorumuz Şemsi Kazım Grup’un katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferimiz yapılacaktır.
Buna göre;
Ercan-Adana 19.45
Adana-Ercan 22.35
Ercan-Antalya 23.10
(Bu seferler sadece kayıp yakınları içindir. Valiz alınmayacaktır)
Ulaştırma Bakanlığı İrtibat no; 0542 880 7644
0533 863 8288
0548 880 4759
Başkanlık personeli havaalanında kurulan irtibat ofisinde kayıp yakınlarına yardımcı olacaklardır…”
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