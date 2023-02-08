Arıklı: Bugün Adana-Ercan-Antalya seferleri yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şemsi Kazım Grup’un katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferleri yapılacağını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sponsorları olan ‘Şemsi Kazım Grup’un’ katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferleri yapılacağını duyurdu.

Arıklı, bu uçakların sadece kayıp yakınları için kalktığını ve valiz alınmayacağını da bildirdi.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Sponsorumuz Şemsi Kazım Grup’un katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferimiz yapılacaktır.

Buna göre;

Ercan-Adana 19.45

Adana-Ercan 22.35

Ercan-Antalya 23.10

(Bu seferler sadece kayıp yakınları içindir. Valiz alınmayacaktır)

Ulaştırma Bakanlığı İrtibat no; 0542 880 7644

0533 863 8288

0548 880 4759

Başkanlık personeli havaalanında kurulan irtibat ofisinde kayıp yakınlarına yardımcı olacaklardır…”