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Arıklı: : Bulun 26'yı gelin hükümeti devirin

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“Vatandaşlık konusunda bekleyen 8 bin 500 dosya vardı, yarısına ulaşılamadı”
Arıklı: : Bulun 26'yı gelin hükümeti devirin

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’in yarın da bir araya gelemeyeceğini söyledi, Perşembe günü ise Hükümet’in nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.

Arıklı, Pazartesi günü ise Meclis’in tatil olduğunu, dolayısıyla gelecek hafta da toplanamayacağını ifade ederek, “Bu nedenle önümüzdeki hafta da bitecek, fiilen Meclis kilitlenecek. Muhalefetin anlayışlı olması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Seçim yasaklarının 60 gün olduğunu kaydeden Arıklı, UBP Kurultay’ından sonrasına ertelenen bir takım çalışmaların bulunduğunu, bu nedenle de 1 aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Arıklı, “Vatandaşlık konusunda bekleyen 8 bin 500 dosya vardı, yarısına ulaşılamadı” dedi.

“Muhalefet Meclis’i kilitlemek istiyor” diyen Arıklı, “Bulun 26’yı gelin, hükümeti devirin” şeklinde konuştu.

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