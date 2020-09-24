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Arıklı: Buna (Gezici'ye) kucak dolusu para verip seçimi kazanacağını zannedenlere kızın

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Erhan Arıklı : Ben artık bu herifi ciddiye dahi almıyorum...
Arıklı: Buna (Gezici'ye) kucak dolusu para verip seçimi kazanacağını zannedenlere kızın

İşte açıklama;

Geziciye katıldığı TV programında soruyorum.

Diyorum ki;

*Seçimlerde senin bana biçtiğin oy oranını katlarsam ne yapacaksın?

CEVAP; Sen Türkçe Olimpiyatlarını beğenmiştin.

Tekrar soruyorum;

*Sen Türkiyedeki son Başkanlık seçimlerinde Halk TV ye çıktın ve dedin ki;"Tayyip Erdoğan kaybediyor. Seçimleri Muharrem İnce kazanıyor. Hem de %54 ile". Hani bütün anketlerin doğru çıkıyordu?

CEVAP; Sen İmamoğlu'nun Diyarbakıra gidişini de beğenmiştin.

Ya sabır çekiyorum bir soru daha soruyorum;

*Sen 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay %1, Eroğlu;%37.2 oy alacak dedin. Kudret %22, Eroğlu %30 oy aldı. Bu kadar büyük bir yanılmayı nasıl izah edeceksiniz?

CEVAP; Sen zaten Türkiyeye rağmen büyüyoruz dedin. Kolalisyona girmek için aday oldun...

Pes diyorum. Artık soru falan sormaktan vaz geçiyorum. Siz de boşuna bu adama kızmayın.

Buna kucak dolusu para verip seçimi kazanacağını zannedenlere kızın...

Ben artık bu herifi ciddiye dahi almıyorum...

Asaplarınızın bozulmasını istemiyorsanız siz de öyle yapın...

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