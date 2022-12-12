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Arıklı: Çalışma, sol direksiyon araç ithalini serbest bırakmakla ilgili

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HP Genel Başkanı Özersay’ın, Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” iddiasıyla ilgili  konuşan Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Çalışma, sol direksiyon araçların ithaliyle ilgili..."
Arıklı: Çalışma, sol direksiyon araç ithalini serbest bırakmakla ilgili

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, “Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” iddiasıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Mesele, sol direksiyon araçların ithaliyle ilgili” dedi.

“Sol direksiyon araçların Kıbrıs’ın kuzeyine ithaliyle ilgili yoğun bir baskı olduğunu” söyleyen Arıklı, “Bir de TOGG geliyor. Sol direksiyon araçların ithalini serbest bırakabilir miyiz? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

“Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışma yok, gündemimizde bile yok” diyen Arıklı, “Sol direksiyon araçların ithali konusunda uzun süredir bir baskı var. Bu konuda bir çalışma başlattık” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Bugüne kadar yapılan kazalarda sol direksiyon araçların sayısı nedir gibi Karayolları ve Trafik Dairelerinden araştırma yapılmasını talep ettim, sonuçları bekliyoruz” dedi.

2004’ten bu yana yasak

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sol direksiyon araç ithalatı 2004’ten bu yana yasak.

Sol direksiyon araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyor.

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