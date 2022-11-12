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Arıklı: Çarşı TDT'ye de karşı

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Arıklı: Çarşı TDT'ye de karşı
Arıklı: Çarşı TDT'ye de karşı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) "gözlemci üye" kabul edilmesinin bazı çevreler tarafından eleştirildiğini belirtti. Arıklı, sosyal medya hesabından "Çarşı TDT' ye de Karşı" başlıklı yazı paylaştı.

Erhan Arıklı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

 

ÇARŞI TDT'YE DE KARŞI…


Türkiye Cumhuriyeti KKTC’nin tanınması yolunda önemli bir adım daha attı ve KKTC’yi, Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci Üye yaptı…

Milli olan her şeye karşı çıkması ile tanınan meşhur Çarşı Grubumuz derhal harekete geçerek bu üyeliğe de karşı olduğunu ilan etti.

Destek verseler, bizim kendimizi sorgulamamız ve ”Acaba bir hata mı yapıyoruz” diye sorgulamamız lazım.

Biz zaten yaptığımız işlerin doğruluğunu anlamak için bu arkadaşların tepkilerine bakıyoruz…

Şükür tepki verdiler…Öyleyse yola devam…

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