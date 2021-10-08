Arıklı-Çavuşoğlu arasında krize neden olan arazide çalışmalar başladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Sanayi Bölgesinde krize neden olan arazide çalışmalar başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Sanayi Bölgesinde krize neden olan arazide çalışmalar başladı.

Bölgeye gönderilen özel bir şirkete ait dozer çalışmalara başlarken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına ait iş araçları telli bölgenin ardına geçilmemesi için araçlarını dizdi.

Yetkililer bölgede inceleme yaparken, olay yerine polis çağrıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı şu an Jeoloji Dairesi’nde bulunan arazinin Sanayi Dairesi’ne ait olduğunu iddia ederek araziyi kullanmak için kazıklar çakmış, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada peşkeşe izin verilmeyeceğini ifade ederek kazıkların söküleceğini söylemişti.