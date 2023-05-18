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Arıklı: Çayırova için çember yapım çalışmaları en kısa sürede başlayacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İskele-Çayırova yolu üzerinde, Çayırova’ya giriş çıkışı kolaylaştıracak bir çember yapılacağını, çember yapım çalışmalarının da mümkün olan en kısa sürede başlayacağını açıkladı.
Arıklı: Çayırova için çember yapım çalışmaları en kısa sürede başlayacak

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, dün Çayırova’da, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Fide Kürşat ile Biray Hamzaoğulları, Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Çayırova Muhtarı Ahmet Ercümen ve Çayırovalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Arıklı burada yaptığı açıklamada, çemberin projesinin hazır olduğunu, kapalı Maraş’taki iş makinelerin işlerini bitirmeleriyle birlikte bölgeye gelip çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Bakan Arıklı’ya Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın eşlik etti.

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