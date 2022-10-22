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Arıklı çember düzenlemesini yerinde inceledi

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Arıklı çember düzenlemesini yerinde inceledi
Arıklı çember düzenlemesini yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre 

Yolunun bağlantı kavşaklarından biri olan Haspolat Çemberindeki çevre düzenleme 

çalışmalarını yerinde inceledi.  

 

Projede çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Arıklı, çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi aldı. 

Bakan Arıklı, Haspolat Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan çemberlerin çevre 

düzenlemelerinin tamamlanmasına Haspolat Çamberindeki çalışmalarla başlandığını, diğer 

çemberlerdeki çevre düzenlemesi yapım işlerini üstlenebilecek özel sektör temsilcileriyle 

görüşeceklerini kaydetti.  

Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yol altyapı ağımızı geliştiriyor, var olanı yeniliyor. 

Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu yollardaki kavşakların çevre düzenlemelerini 

tamamlamak sorumluluklarımızdan sadece biri ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor. 

Hedefimiz bu yöndeki girişimleri en kısa zamanda sonuçlandırıp Lefkoşa Kuzey çevre 

Yolu’ndaki çemberlerin çevre düzenlemelerini tamamlamaktır” şeklinde konuştu. 

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