Arıklı çember düzenlemesini yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre
Yolunun bağlantı kavşaklarından biri olan Haspolat Çemberindeki çevre düzenleme
çalışmalarını yerinde inceledi.
Projede çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Arıklı, çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi aldı.
Bakan Arıklı, Haspolat Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan çemberlerin çevre
düzenlemelerinin tamamlanmasına Haspolat Çamberindeki çalışmalarla başlandığını, diğer
çemberlerdeki çevre düzenlemesi yapım işlerini üstlenebilecek özel sektör temsilcileriyle
görüşeceklerini kaydetti.
Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yol altyapı ağımızı geliştiriyor, var olanı yeniliyor.
Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu yollardaki kavşakların çevre düzenlemelerini
tamamlamak sorumluluklarımızdan sadece biri ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor.
Hedefimiz bu yöndeki girişimleri en kısa zamanda sonuçlandırıp Lefkoşa Kuzey çevre
Yolu’ndaki çemberlerin çevre düzenlemelerini tamamlamaktır” şeklinde konuştu.
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