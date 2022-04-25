Arıklı: Cenk Mutluyakalı'ya heceleyerek anlatıyorum

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından gazeteci Cenk Mutluyakalı'yı eleştirerek, "Bak bir kez daha heceleyerek anlatıyorum; AN-KA-RA BU DU-RU-MA KA-RIŞ-MI-YOR...Kapiş..." ifadelerini kullandı..

Arıklı Paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

BASIN ETİĞİ BU MU?

Hem müdahaleden yakınacak, şikayet edecek, sürekli Ankarayı suçlayacaksınız, hem de böylesine uyduruk bir haber yaparak ısrarla Ankarayı işin içine çekmeye çalışacaksınız...

Sonrada Basın Etik Kurallarından, ifade özgürlüğünden bahsedecek, "Kim" diye sorulduğunda "haber kaynağının gizliliğinden" dem vuracaksınız...

Cenk Mutluyakalı sana sesleniyorum. Birazcık etik değerin varsa, bu haberle ilgili bir açıklama yaparsın... Buraya gelen Danışman kim? Hangi YDP ve DP yetkilisi ile görüşmüş. En önemlisi bunu hangi parti yetkilisi doğrulamış...

Yapmayın Allah aşkına. Ankara da görüştüğümüz Sayın Fuat Oktay; "Bizi kendi iç politik mücadalenize, siyasi kavgalarınıza alet etmeyin. Biz şahıslara değil icraata bakarız" dediği halde, siz ısrarla Ankarayı bu duruma müdahil göstermek istiyorsunuz...

Esasen sizler Ankaranın bu gibi durumlarda buraya müdahil olmasını çok istiyorsunuz, farkındayız. Müdahale etsin ki siz azgın muhalefetinize devam edip Ankarayı yerden yere vurasınız. KKTC nin bir alt yönetim olduğu iddianıza kaynak gösteresiniz...

Bak bir kez daha heceleyerek anlatıyorum; AN-KA-RA BU DU-RU-MA KA-RIŞ-MI-YOR...

Kapiş...