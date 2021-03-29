KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çetinkaya Spor Kulübü yetkililerini kabul etti.

Kabulde, Taksim Sahası’nın açılması ve kullanılması ile ilgili görüşme yapıldı.Bakan Arıklı, Çetinkaya’nın ülkenin gözbebeği ve KKTC’nin varoluşunun bir simgesi olduğunu vurgulayarak, Taksim Sahası’nın topluma kazandırılması için tüm girişimlere destek olmaya hazır olduğunu söyledi. Arıklı, “Kıbrıs Türk toplumu için, Taksim Sahası çok önemli bir yere sahiptir. Siz gerekli çalışmaları yapın. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.