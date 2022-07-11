Arıklı: Çifte standartlı basının neyini kutlayacağız?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlamayacağını söyledi.

Arıklı, “Üzgünüm… Bugün KKTC Basın günü imiş. Siyasetçi olarak bu basın gününü kutlamalı imişim… Hayır kutlamıyorum. İçimden kutlamak gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Seçim yasaklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapis cezası almasına dikkat çeken Arıklı, “Bir basın emekçisi, sırf kendisine verilen talimatı yerine getirdi diye özgürlüğünden mahrum kılındı ise ve basın camiası sırf bu kişi kendisinden değil diye bu mahkumiyete sessiz kalıyorsa, ortada ne basın ahlakı vardır ne de ciddi basın dayanışması…” dedi.

“O zaman çifte standartlı basının neyini kutlayacağız?” diye soran Arıklı, şöyle devam etti:

“Biz siyasiler ise geçmişte solcu yazarlara yapıldığı gibi bir af yasası çıkaramadık. Yargılanan ve ceza alan sadece Meryem'miş gibi ıslık çalarak kafamızı başka yere çevirdik…

Umarım en kısa sürede bir yasal değişiklik yapar da artık çağdışı kalmış bazı seçim yasaklarından kurtuluruz. Böylece yargının elini de rahatlatmış oluruz… Üzgünüm Meryem… Hem senin adına, hem de ülkemdeki basın adına…”